السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ (صور)

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية

ينشر موقع " الدستور" أسماء وصور وتفاصيل أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية أزهر ( الدور الأول) بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

فيما هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بنتيجة نهاية العام في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، وذلك بعد تسلمه نتيجة الشهادتين اليوم السبت، عقب اعتمادها من فضيلة وكيل الأزهر الشريف.

 

تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ومن جانبه أكد الدكتور «شهاوي» أنه من المقرر تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بديوان عام المنطقة، كما وجه محافظ كفر الشيخ التهنئة للطلاب الناجحين والتحية والشكر لأسر الطلاب والطالبات لحرصهم على تشجيع الأبناء على التفوق.

كما تَقدّم كلٌ من الدكتور «شهاوي» بالشكر لحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسدوا إليهم منهم كل تقدير واحترام.

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يذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩).

 

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١).

 

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

أسماء وصور الطلاب الأوائل

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