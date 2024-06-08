السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عنصر إجرامى بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت  نيابة السلام، اليوم، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 1.600 كيلوجرام بالسلام.

 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

 

وأقر المتهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.600 كيلوجرام بقصد ترويجها والتربح والكسب غير مشروع منها.

 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 1.600 كيلوجرام لمخدر الهيروين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

مديرية امن القاهرة مخدر الهيروين نيابة السلام التحريات الأمنية

مواد متعلقة

حبس عاطل لحيازته قطع من مخدر الحشيش في الوراق

الأكثر قراءة

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل