حبس عنصر إجرامى بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت 1.600 كيلوجرام بالسلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقر المتهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.600 كيلوجرام بقصد ترويجها والتربح والكسب غير مشروع منها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 1.600 كيلوجرام لمخدر الهيروين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.