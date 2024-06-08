السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

اوائل الشهادة الابتدائية
اوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعلية

أعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024، وقدم التهنئة لجميع الطلاب، متمنيا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم، وجاءت النتيجة كالتالي:

أسماء أوائل معاهد الشهادة الإعدادية 

وحصدت المعاهد النموذجية على 90% من المراكز
- حصد الطالب عمر بن عبدالعزيز سعيد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي المركز الأول، الطالب عبدالرحمن محمود، معهد آل نوح النموذجي، المركز الثاني، الطالب عبدالله تيمور، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الثالث، الطالبة أريج محمد محمد فراج، معهد آل نوح الابتدائي النموذجي المركز الرابع، الطالب معاذ جبالي أحمد، معهد آل نوح النموذجي، المركز الخامس، الطالب فارس أحمد محمد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز السادس، الطالب آدم وليد محمد، معهد آل نوح النموذجي، المركز السابع، الطالبة حبيبة محمود أحمد، معهد التل الكبير الابتدائي، المركز الثامن، الطالب مصطفي رامي محمد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز التاسع، الطالب محمد رامي محمد، معهد آل نوح النموذجي، المركز العاشر، وحصل الطالب حمزة حسن محمد، معهد علي أبو حسين، المركز الأول كفيف.

 

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

 

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، داخل ٣١ لجنة امتحانية و٣٧ استراحة مُجهَّزة لاستقبال الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على توفير مناخ مناسب لكل أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

استعدادات الثانوية العامة بالإسماعيلية

وأشار الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ٩٧٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٣١ لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة على ٨ إدارات تعليمية.

وأكد الانتهاء من جاهزية اللجان من حيث (الأثاث، المراوح، الكهرباء، التأمين، التعقيم، صلاحية الكاميرات، والمظلات خارج المدارس)، والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين.

وأوضح وكيل تعليم الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الهيئات المختلفة من (الأمن، الكهرباء، الصحة، التموين، الإسعاف، رؤساء المدن والأحياء).

وأضاف أنه تم الانتهاء من توزيع كتب المفاهيم على الإدارات الثمانية، وإعداد مقر لمركز توزيع الأسئلة، مع الاستمرار في مجموعات الدعم المدرسي المجانية المقدمة من مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

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