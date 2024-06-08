"الجيل": استعانة أذربيجان بـ خبرات مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ تؤكد دورها الحيوى

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أهمية القمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في زيارته الهامة إلى مصر، موضحًا أنها شهدت مناقشات ومباحثات مثمرة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح هجرس في بيان له اليوم السبت، أن الرئيس السيسي أكد أن زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعكس اهتمام مصر وأذربيجان بتعزيز علاقتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المباحثات التي تم إجراؤها بين الزعيمين تؤكد تطلع البلدين للعمل معًا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأذربيجاني وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مثمنًا تأكيد الرئيس على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة، إضافة إلى استعراض الزعيمين خلال المباحثات الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات لغزة وجهود وقف إطلاق النار.

ولفتت الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المباحثات بين الزعيمين شهدت تأكيد مصر على مساندة جميع المبادرات لتحقيق الاستقرار بمنطقة جنوب القوقاز الدعم الكامل للحوار من أجل السلام الشامل، لافتًا إلى حرص الرئيس الأذربيجاني على دعوة رسمية إلى الرئيس السيسى للمشاركة فى "كوب 29"، مبديًا استعداده للاستفادة من الخبرة المصرية فى تنظيم وإعداد مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في القضايا العالمية الهامة.