النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة مسن بالمرج

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بالمرج، حول العثور على جثة مسن مشنوقًا داخل محل سكنه بالمرج بعدم وجود شبهة جنائية وأن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي واكتئاب دفعه للتخلص من نفسه.

وكانت قد كلفت النيابة العامة بالقاهرة، بالتحقيق حول واقعة إنهاء مسن حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة المرج.



البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لمسن معلقة بحبل داخل مسكنه بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين وجود جثة مسن يبلغ من العمر 64 عامًا مالك محل بقالة، وبسؤال أولاده قالوا إنه يعاني من أزمة نفسية نتيجة مرضه وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.