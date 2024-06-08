"دفنوه فى غرفة نومه".. كشف غموض اختفاء موظف بالمعاش فى البحيرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض اختفاء موظف بالمعاش من منزله بإحدى قرى مركز كفر الدوار، حيث تبين قيام الزوجة بالاشتراك مع عشيقها بقتله خنقًا ودفنه فى حفرة داخل غرفة نومه بالمنزل حتى يخلو لهما الجو.

كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع كفرالدوار من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بخنق المجنى عليه بعد أن وضعت له الزوجة الأقراص المنومة فى كوب عصير ثم قاما بخنقه بواسطة شال وتخلصا من الجثة بدفنها بغرفة نومه، وعقب ذلك ادعت الزوجة اختفاء الزوج فى ظروف غامضة من المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم استخراج الجثة بإرشاد المتهمين الذين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن الجثة وأداة الجريمة وأمرت نيابة مركز كفر الدوار بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز كفرالدوار بتلقيه بلاغًا من ربة منزل 28 سنة بغياب والدها ويدعى "عيد. ع. ج" 62 سنة بالمعاش وأضافت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14/5/2024 بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيًا.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث والعميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائى بكفرالدوار ضم ضباط مباحث مركز كفر الدوار بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

حيث توصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل قامت بها زوجته هنية. ر.ع ٤٨ سنة ربة منزل ونجل عمه فايز. م .ح 54 سنة سائق.

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط الزوجة وعشيقها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث تربطهما علاقة عاطفية اتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه حيث قام المتهم الثانى بشراء أقراص منومة وقامت الزوجة بوضعها للمجنى عليه داخل كوب عصير، وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثانى وقاما بخنق المجنى عليه بقطعة قماش "شال" حتى فارق الحياة ثم قاما بوضعه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفنه وقاما بوضع خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.

تمكنت النيابة من استخراج الجثة بإرشاد المتهمين، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.