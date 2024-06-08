خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو سيستغل استعادة 4 محتجزين من غزة سياسيًا

قال أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشئون الإسرائيلية، إن العملية التي أعلن عنها الاحتلال بتحرير أربعة من المحتجزين ستخلق حالة معنوية إسرائيلية مختلفة تمامًا عما كانت عليه وسيكون له تأثير بمفهوم تبرير عمليات أخرى واقتحامات واجتياحات أخرى.

وأضاف مخول، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر قد يعزز نهج نتنياهو بالقوة يمكن الوصول إلى الأسرى والمحتجزين، لكن في الصورة العامة تبقى المعادلة كما هي بإنجاز ضمن صورة عامة كبيرة جدًا من التخبط ومن المراوحة بالمكان إلى حد ما بالصورة الاستراتيجية لا يغير بالصورة الاستراتيجية، لكنه طبعًا يعطي الرواية الإسرائيلية والتفاعلات الإسرائيلية مهمة ولها تداعيات داخلية أثبتت جدارة هذه الطريقة.

وأوضح أن هذا الأمر لا يعني شيئًا من بقوا في الأسر والاحتجاز لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن العمليات التكتيكية سوف يستغلها نتنياهو سياسيًا بالأساس كصورة انتصار له، وربما تساعده في النزول عن الشجرة العالية لكن بقاء بيني جانتس في داخل كابينت الحرب هو مكسب بالأساس لنتنياهو أكثر منه إلى جانتس.