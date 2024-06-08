سقوط 107 شهداء جراء العملية العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة

أكد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم السبت، استشهاد ما لا يقل عن 107 أشخاص جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق النصيرات ودير البلح والزوايدة، وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث إنه تم نقل جثث 20 شخصًا إلى المستشفى، لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، لافتا إلى صعوبة تحديد عدد المصابين بدقة نظرًا لارتفاع الأعداد بشكل كبير.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن استهداف "البنية التحتية الإرهابية" في النصيرات قبل وقت قصير من إعلان إنقاذها أربعة رهائن في المنطقة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات إلى 150 شخصا، بالإضافة إلى العشرات من المصابين.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد العشرات من النساء والأطفال.