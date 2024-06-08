السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يهنئ جميلة عوض بحفل زفافها: "رقة وشياكة"

جميلة عوض
جميلة عوض

هنأت مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الفنانة الجميلة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن يوم الخميس.

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: “مبروك للفنانة جميلة عوض احتفلت بفرحها الخميس على المونتير أحمد حافظ، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، باركوا بحب لعادل عوض والفنانة راندا”.

 

جميلة عوض ليست أول فنانة تنظم فرحها في القلعة

وأبدت منى إعجابها الشديد باختيار جميلة لمكان الفرح في القلعة، وقالت: "طول الوقت القلعة مصدر إلهام للناس لعمل يوم عمرهم، وسبقها الفنانة ياسمين رئيس، وأسماء أبو اليزيد، وأصبحت القلعة وجهة لتنظيم الأفراح، ما يدل على إن بلدنا فيها أماكن حلوة".

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين: "جميلة كانت رائعة، رقيقة جدًا، ليس غريب عليها الجمال، وهي حتة من والدتها ونسخة منها، وكانت مثل الفراشة، رقة وخفة وشياكة، الميك أب ناعم جدًا بسيط جدًا، "اعتمدت نو ميك أب" ميك أب، أي رتوش بسيطة تبرز ملامحها، وليس وجه آخر غير وجهها".

وأردفت: "فرح بسيط في مكان مهم جدًا، مش هيكلفهم كثير، ونتمنى نرسخ الفكرة، تنظيم الأفراح في الأماكن الأثرية الحلوة الجميلة". 

جميلة عوض المونتير أحمد حافظ الستات مايعرفوش يكدبوا الفن الفنانة راندا

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