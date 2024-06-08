السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الفرق بين الصبر والاصطبار من الشيخ أحمد علوان

الشيخ أحمد علوان
الشيخ أحمد علوان

أوضح الشيخ أحمد علوان، الداعية الإسلامي، الفرق بين الصبر والاصطبار، حيث أكد أن الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره؛ فإن حَبَسَ نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خُلقا له ومَلَكَةً سُمّي صبرا.

وأضاف "علوان" خلال استضافته ببرنامج "دنيا ودين" المُذاع على فضائية "ten"، إن كان بتكلّف وتمرّن وتجرّع لمرارته سُمّي تصبّرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة؛ فإنه موضوع للتكلّف كالتحلّم والتشجّع والتكرّم والتحمّل ونحوه.

ونوه أن الاصطبار، فهو أبلغ من التصبّر؛ فإنه افتعالٌ للصبر بمنزلة الاكتساب؛ فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسّب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا.

وأشار إلى أن المصابرة، فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" آل عمران، فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه.

الفرق بين الصبر والاصطبار الشيخ أحمد علوان أحمد علوان ten دنيا ودين

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