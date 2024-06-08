تعرف على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

ينشر موقع "الدستور" رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024 بمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت.

تفاصيل عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١).

وكيل الأزهر يهنئ الطلاب الناجحين



وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

فيما تقدم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالشكر لحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسدوا إليهم منهم كل تقدير واحترام.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ أنه بعد قليل سيتم إعلان الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية وسيتم تكريم الأوائل في أقرب وقت، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم في دراستهم.

ولمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي



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