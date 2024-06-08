حبس المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج 4 أيام

قررت نيابة المرج حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بغرض بيعها.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش،2 فرد محلى، عدد من الطلقات، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها وبغرض التربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.