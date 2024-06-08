إقبال كبير على نشاط القافلة الثقافية والمسرح المتنقل ببرج العرب

شهدت القافلة الثقافية والمسرح المتنقل الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بقرية بهيج ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء القرية، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة المكثف بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية، والمقدم في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وفي مدرسة الدكتور محمد عبد الوهاب، أقيمت الفعاليات الختامية للقافلة والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استكمل تنفيذ عدد من الورش الفنية منها للأطفال وأبناء القرية شملت ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر، ورشة خياطة، ورشة كروشيه، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وورشة رسم وتلوين.

وتضمنت الفعاليات ورشة اصنع عروستك بنفسك، وورشة حكي واكتشاف مواهب، وورشة نحت بالطين الأسواني، رسم على الوجه، وتم توزيع نتاج عمل الورش على الأطفال تشجيعا لهم، كما تم توزيع مطويات "اعرف بلدك" على الرواد من الأطفال، بجانب عقد محاضرة عن "التغيرات المناخية" قدمها ريمون رفعت من الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وشرح خلالها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية وسط تفاعل أبناء القرية.

القافلة والمسرح المتنقل نفذا بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والتابع لــ الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وبالتعاون مع مركز ومدينة البرج القديمة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وتأتي ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بقرى حياة كريمة بالمحافظات المصرية.

وتواصل الهيئة فعالياتها الثقافية والفنية، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان، والقضاء على الأفكار الظلامية.

ومن ناحية أخرى تقدم الهيئة فعالياتها من خلال المكتبات المتنقلة، سواء التي تم إطلاقها مؤخرا، أو التي تم إطلاقها من سنوات.