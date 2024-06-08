"السرب" فى الصدارة و"تانى تانى" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر ليلة أمس الجمعة، مجتمعة إيرادات بلغت إجمالي قيمتها إلى 1.152.867 جنيه.

وفيما يلي نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري.

إيرادات أفلام السينما أمس



تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك التذاكر بدور العرض، حيث حقق العمل أمس إيرادات وصلت إلى 465.889 جنيهًا.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



وجاء فى المركز الثانى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 333.786 جنيهًا.



بينما تراجع فيلم "شقو" للمركز الثالث محققًا إيرادات أمس بلغت 307.277 جنيهًا.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.



وصعد فيلم "عالماشى" لعلي ربيع للمركز الرابع بعد فترة من تذيل قائمة الإيرادات، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 19.711 جنيهًا.

فيلم "عالماشى" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.



وحقق فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 14.651 جنيهًا ويحتفظ بالمركز الخامس.



فيما تذيل القائمة فيلم "تاني تاني" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم إيرادات أمس بلغت 11.553 جنيهًا الذي جاء في المركز السادس والأخير.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.