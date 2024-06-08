السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سبه بأبشع الألفاظ".. أقوال شهود عيان حول واقعة اعتداء سائق على طفل بالسلام

حجز متهم - صورة أرشيفية
حجز متهم - صورة أرشيفية

أدلى شهود العيان أمام جهات التحقيق بالسلام، باعترافاتهم  حول واقعة تسبب سائق في إصابة طفل بشرخ في الجمجمة، قائلين إن المجني عليه كان يستقل السيارة معهم وأخبر السائق بأنه ليس معه ثمن الأجرة فعلى الفور ركن السائق بجانب وتعدى على المجني عليه بالضرب المبرح بجانب سبه بأبشع الألفاظ وحاول إخراجه من السيارة عنوة لكن الطفل تمسك بباب السيارة فأدى لسقوطه وإصابته بعدة إصابات بالغة.

 

قررت نيابة السلام بالقاهرة حجز سائق تعدى على طفل بالضرب وتسبب في إصابته بشرخ في الجمجمة، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن السائق تعدى على الطفل بالضرب المبرح لعدم وجود ثمن الأجرة معه وتسبب في إسقاطه من السيارة.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل مصاب بشرخ في الجمجمة لسقوطه من سيارة أجرة، وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد السائق وضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شرطة السلام السلام التحريات الأولية شرخ في الجمجمة

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