الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تواجه حالة الطقس اليوم في معظم المناطق في مصر اليوم طقسًا شديد الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة تناول السوائل الباردة بانتظام لتجنب حدوث الجفاف والتعب الشديد.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد وتحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم

ويشير بيان الأرصاد إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يأتي في إطار الأجواء الصيفية المعتادة، مع توقعات بانخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين المقبلين، من المتوقع أن تتراوح قيم هذا الانخفاض بين ٥ إلى ٣ درجات مئوية على الأقل، بدءا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا وانكسار الموجة الحارة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم مناطق مصر خلال الأيام القادمة، مع استمرار الطقس الحار في بعض المناطق الشمالية والحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة 


كما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 3: 5 درجات مئوية في معظم المناطق يومي الأحد والإثنين 9 و10 يونيو الجاري حيث يتوقع أن يكون الطقس حارا على شمال البلاد، في حين ستشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد حرارة شديدة وبينما ستكون درجات الحرارة معتدلة ليلًا في معظم المناطق، فإنه من المتوقع أن تكون مائلة للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة 

ومن جانبها، أشارت الأرصاد إلى حالة الطقس حيث توقعت نشاطا في سرعة الرياح على فترات متقطعة في معظم المناطق خلال الفترة المذكورة، وعلى الرغم من هذا الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة، يحذر المواطنون من التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتقيد بالإرشادات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

عودة ارتفاع درجات الحرارة

كما تتوقع الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، وستشهد المناطق درجات حرارة متزايدة على مدار الأيام القادمة، مما يجعل الطقس أكثر دفئًا واستقرارا، كما من المتوقع أن يكون هناك نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة في معظم المناطق خلال تلك الفترة.

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