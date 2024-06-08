السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف يهنئ أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الدكتور أحمد مكي
الدكتور أحمد مكي

هنأ الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سـويف الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بنتيجة نهاية العام في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، وذلك بعد تسلمه نتيجة الشهادتين ظهر اليوم السبت، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وإعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

أفاد الدكتور «مكي» أنه من المقرر تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بديوان عام المنطقة، كما وجه الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف الأزهرية، التهنئة للطلاب الناجحين والتحية والشكر لأسر الطلاب والطالبات لحرصهم على تشجيع الأبناء على التفوق.

 

تَقدّم الدكتور «مكي»، والدكتور محمودعبدالقادر، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور محمد وجيه، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسدوا إليهم منهم كل تقدير واحترام.

وفي سياق اخر، اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 194 ألفا و263 
طالبا وطالبة، حضر منهم  192001 ألف وبلغ إجمالي الناجحين 158 ألفا و594 بنسبة (82.60%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (35669).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (177656) طالبا وطالبة، حضر منهم (173448)، وبلغ إجمالي الناجحين (133333) بنسبة 76.87%، ومن لهم دور ثان (44321).

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

 

 

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