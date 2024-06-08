السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل متهم بسرقة السيارات بمدينة بدر 4 أيام

حبس عاطل - صورة أرشيفية
حبس عاطل - صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارات بمدينة بدر، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل حال شروعه في سرقة سيارة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وأقر بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى، كما أقر بالتصرف في كل المسروقات بالبيع لعملائه سيئي النية 3 عاطلين تم ضبطهم وضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة سيارة الإجراءات القانونية سرقة السيارات بدر قسم شرطة بدر التحريات الأمنية نيابة الشروق وبدر

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