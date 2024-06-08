برلمانى: اللوبى الصهيونى لن يستطيع إسكات الإعلام المصرى عن كشف مؤامراته للعالم

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الإعلام المصرى يكشف للجميع حقيقة ما يجري على الأراضي الفلسطينية، وهناك تربص وترصد للإعلام المصرى بعدما كشف للعالم ما تقوم به دولة الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية الدولة المصرية الأولى، والإعلام يكشف على مدار الساعة للعالم الممارسات الإجرامية وحرب الإبادة التى تشنها دولة الاحتلال من قتل الأطفال والشيوخ والنساء، وتجويع ما يقرب من مليون شخص فى قطاع غزة، إضافة لتشريد الملايين أيضًا، وحينما كشف الإعلام المصرى عن هذه الوقائع ونقل الصورة الحقيقية للعالم اتهم القائمين عليه بالتحريض من قِبل اللوبي الأمريكى الصهيونى.

وأكد النائب عمرو هندى، أن هذه المحاولات اليائسة لم ولن تثنى الإعلام المصرى عن القيام بدوره التنويري ونشر الوعي ونقل الصورة الحقيقية للعالم، مؤكدًا أن جميع التقارير المنشورة عبر موقع Memri لأبحاث إعلام الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي، بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، والمتابع لتاريخ المركز نجده سخر نفسه للهجوم على الإعلام المصرى، وكأنه أنشئ خصيصًا لمهاجمة الإعلام المصرى والترصد والتربص واجتزاء الفيديوهات لبناء تقارير مغلوطة عليها، واتهام القائمين على المنظومة بالتحريض على العنف والكراهية، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وشدد هندى، على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى للدولة المصرية، وكل المحاولات الفاشلة فى محاولة للضغط على الدولة المصرية لإسكات صوت الحق ستكون دافعًا أكثر لكشف وفضح جرائم دولة الاحتلال.

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة (cbc)، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قِبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتعرضت قصواء وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها. تتضمن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.

وأدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشدة هذه الممارسات، مؤكدة دعمها الكامل لكل الإعلاميين المصريين.