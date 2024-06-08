"بيطري الوادي الجديد" يكشف عن الشروط الواجب توافرها في "الأضحية"

كشف الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، عن أهم المواصفات السليمة والصحية للأضحية بكافة أنواعها سواء كانت بقر أو ماعز أو خراف، والشروط الصحية الواجب توافرها في الأضحية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



شروط الأضحية

وقال الدكتور عصام الكومي مدير عام البيطري بالوادي الجديد، إن من أهم الشروط الصحية الواجب توافرها بالأضحية، هي أن تكون حسنة المظهر، خالية من العيوب التى تؤثر فى وفرة لحومها وجودته، ولا يكون الحيوان هزيلا، وأن يكون الصوف نظيفا لا مع الملمس، وغير متساقط، والتأكد من عدم وجود جرح بالجسم أو طفيليات خارجية، وألا تكون الأضحية عرجاء أو بها كسور سواء في الأرجل أو الأسنان أو القرون أو مقطوعة الأذن وأن تكون العينان لامعتان، ولا يوجد بها التهابات أو إفرزات أو احمرار.

وتابع: "وأن تكون خالية من الجرب أو أي رشح من الأنف أو الفم، وانتقاء الخروف النشط الحركة وتجنب الخامل، وأن تكون الأبقار أو الخراف الإناث فارغة تماما من أي أجنه داخل البطون، أن تكون الأضحية "مسنة" وهي أن تبلغ سن التضحية".

وأوضح أن السن الشرعي للتضحية السليمة للأبل يكون 5 سنوات، والماشية سنتان، والضأن أو الخراف 6 أشهر، والأغنام والماعز سنة على الأقل، لافتا إلى أن من شروط الأضحية أن تكون الأضحية أو الذبيحة سليمة ليس بها أي عيوب أو كسور، ويفضل أن تقاس لها درجة الحرارة قبل إتمام عملية الذبح حتى تكتمل عملية النزيف بطريقة سليمة أثناء الذبح.

وضع الذبيحة اتجاه القبلة قبل الذبح

وأشار الكومي، إلى أنه يراعى أهمية اتخاذ اتجاه الذبيحة باتجاه القبلة أثناء عملية الذبح، وضرورة حرص سن السكين بالنسبة للجزارين حتى لا تعذب الأضحية وقت نحرها، والتأكد من أن الجزار على دراية كافية بعملية الذبح حتى لا يتعرض أصحاب الأضحية للخطر وقت الذبح ووقت النحر.

وشدد مدير عام البيطري أن يكون الذبح داخل المجازر الحكومية، أو نقاط الذبيح التابعة للطب البيطري والتي يتوافر بها أطباء بيطريون للكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي والحفاظ على البيئة.

تجهيز 12 مجزرا مجانا لذبح الأضاحي بالعيد

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاستعداد لموسم ذبح الأضاحي، تم المرور على 12 مجزرا استعدادا لعيد الأضحي المبارك فضلا عن تنظيم الندوات الإرشادية حول كيفية اختيار لحوم الأضاحي، وشن حملات تفتيشية وتموينية على كافة الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.