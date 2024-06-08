خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان، خاصة أن معظم الطلاب في هذا التوقيت خوفًا من أسئلة الامتحان، مما يجعل الكلاب في حالة تردد عند كتابه الإجابات.
تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، نرصد لكم في السطور التالية أهم الخطوات التي ستساعدك على تخطي الخوف وقلق الامتحانات، إليكم التفاصيل في السطور التالية.
- سيقل قلقك من الامتحانات بعد دخولك اللجنة وبدء الحل، وأيضا مع توالي الامتحانات وتعودك على مناخها.
- الإحساس بنسيان المعلومات هو إحساس غير صحيح لأنك بمجرد ما تبدأ في حل الأسئلة ستستحضر كل المعلومات في ذهنك، ولديك كتيب مفاهيم يساعدك على تذكر المعلومات فاطمئن.
- التزم بكل تعليمات الامتحان واذهب إلى اللجنة مبكرا واحضر كل أدواتك معك.
- ابدأ بحل الأسئلة التي تعرفها أولا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد (لا توجد أسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع).
- اجعل هدفك حل أسئلة الامتحانات بشكل صحيح (وهذا أمر ليس بالمستحيل).
- وجود أسئلة لا تعرف اجاباتها أمر طبيعي جدا فلا تتوتر وبمزيد من التركيز ستتمكن من الإجابة عليها.
- لا تشتت نفسك في الامتحان بسؤال زملائك عن إجابات الاسئلة وثق في قدراتك على حلها.
- لا تضيع نفسك ومستقبلك باصطحاب الموبايل معك في اللجنة فلا فائدة منه.
- ضع في اعتبارك جيدا أن نجاحك وتفوقك يتوقف على جهدك طوال العام وليس فقط على حلك.
- تجنب مراجعة المعلومات قبل الامتحان مباشرة، وتجنب مراجعة الإجابات بعد العودة إلى المنزل.
- لا تقلق اذا قابلت سؤالا لا تعرف إجابته وقم بتأجيله إلى أخر الامتحان.
- لا تنس مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الإجابة.
- لا تتعجل بتسليم ورقة الإجابة تقليدا لزملائك الذين سلموها بل خذ وقتك كاملا.