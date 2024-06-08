خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان، خاصة أن معظم الطلاب في هذا التوقيت خوفًا من أسئلة الامتحان، مما يجعل الكلاب في حالة تردد عند كتابه الإجابات.

تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، نرصد لكم في السطور التالية أهم الخطوات التي ستساعدك على تخطي الخوف وقلق الامتحانات، إليكم التفاصيل في السطور التالية.