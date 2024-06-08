قائمة منتخب التشيك النهائية للمشاركة في بطولة يورو 2024

أعلن إيفان هاسيك، المدير الفني لمنتخب التشيك الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوم 14 يوليو المقبل.

قائمة منتخب التشيك

وشهدت قائمة التشيك لبطولة يورو 2024، تواجد باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، بجانب توماس سوتشيك، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

وجاءت قائمة منتخب التشيك استعدادًا لخوض بطولة يورو 2024، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ماتيج كوفار (باير ليفركوزن) - فيزسلاف جاروس (شتورم جراز) - جيندريتش ستانيك (سلافيا براج).

خط الدفاع: دافيد زيما (سلافيا براج) - توماس هوليس (سلافيا براج) - روبن هارناتش (فيكتوريا بلزن) - فلاديمير كوفال (وست هام يونايتد) - مارتن فيتيك (سبارتا براج) - دافيد دوديرا (سلافيا براج) - ديفيد يورسيك (هوفنهايم) - لاديسلاف كريتشي (سبارتا براج) - توماس فيسليك (سلافيا براج).

خط وسط الملعب: أنتونين باراك (فيورنتينا) - ميشيل ساديلك (تيفنتي) - لوكاس بروفود (سلافيا براج) - أوندير لينجير (فينورد) - لوكاس شيرف (فيكتوريا بلزن) - توماس سوتشيك (وست هام يونايتد) - بافل سلوتش (فيكتوريا بلزن) - ماتيج يورزيك (سلافيا براج).

في خط الهجوم: باتريك شيك (باير ليفركوزن) - آدم هولزيج (باير ليفركوزن) - موجمير شيتيل (سلافيا براج) - يان كوتشتا (سبارتا براج) - فاسلاف كيرني (فولفسبورج) - توماس شوري (فيكتوريا بلزن).

موعد مباراة منتخب التشيك المقبلة في يورو 2024

ويستعد منتخب التشيك أن يستهل مشواره في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بمواجهة منتخب البرتغال، على ملعب "ريد بول آرينا"، يوم 18 يوليو، ثم مواجهة جورجيا ثم تركيا.

ويتواجد منتخب التشيك في المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات البرتغال، جورجيا وتركيا.