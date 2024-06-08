هل سيواجه عمرو دياب عقوبة قانونية لصفعه شابا خلال حفل زفاف؟.. محامي يجيب

حالة من الجدل أثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي نتيجة الفيديو المتداول للنجم عمرو دياب، أثناء صفعه لأحد المعجبين في فرح ابنة المنتج محمد السعدي، وهو الأمر الذي أثار غضب الجمهور والمتابعين.

ولم يخرج الشخص الذي صفعه عمرو دياب أو الأخير للحديث عن الواقعة نهائيًا إلى الآن، ولكن روّاد السوشيال تحدثوا بضرورة اتخاذ الشاب إجراءات قانونية ضد الهضبة لهذا الفعل المشين في حقه على مرأى ومسمع من الجميع.

وعن العقوبة القانونية للواقعة؛ قالت أميرة أبو العز، المحامية، إن الفيديو المتداول لإهانة الفنان عمرو دياب لأحد الشباب المعجبين، يستوجب العقوبة بالحبس من يوم لـ ٦ أشهر، وتغريم الفنان عمرو دياب من 20 لـ 500 جنيهًا، وذلك وفقًا للمادة 241 من قانون العقوبات.

وتابعت أبو العز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "صفع الفنان عمرو دياب للشاب على وجهه لم يستوجب لعلاج لمدة تطول عن الـ 20 يوما، وبالتالي ستكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيها مصريا".

فيديو متداول للفنان عمرو دياب

أثار فيديو متداول للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم، ومن ضمن مفاجآت حفل الزفاف، تقديم شيرين عبدالوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: «زينة العرايس»، وتقول كلماتها: «القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل».

وظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وصعدت شيرين على المسرح لمصافحة عمرو دياب وتقبيله أثناء إحيائه لحفل الزفاف.