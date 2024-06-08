السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

طائرة مصرية تحمل
طائرة مصرية تحمل المساعدات

واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث حتى الثامن من شهر يونيو الجاري، من المملكة الأردنية الهاشمية، لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهه السكان فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية لداخل القطاع.

 تأتي تلك المساعدات لتلبي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التى يعيشها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كل القوة الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع. 

المملكة الأردنية القوات الجوية قطاع غزة

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