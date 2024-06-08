السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في "أحداث كفر حكيم"

متهم
متهم

أصدرت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، بالسجن المشدد 5 سنوات.

الاتهامات

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط فى أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

محكمة جنايات مستأنف بدر جنايات مستأنف بدر المستشار حمادة الصاوي كفر حكيم

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