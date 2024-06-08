السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024

يحرص أولياء الأمور وطلاب 3 إعدادي مع اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، نتيجة الصف الثالث الإعدادي على معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024 عبر جوجل، بالعام الدراسي 2023/2024  وتكون بنسبة نجاح بلغت 81.1%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح  عبر الدستور.

وقدم اللواء خالد شعيب، بصفته محافظ مطروح التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الأوائل وأسرهم من خلال مكالمات هاتفية مؤكدًا تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق.

ومن جهة أخرى، أوضح عمرو شحاتة، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، أن إجمالى عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ حوالي 11164، نجح منهم 9045 طالبا بنسبة نجاح بلغت حوالي 81.1%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في مطروح عن طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة مطروح، ونشرت "الدستور" النتيجة من خلال الضغط على هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

ووجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح عبر بيان برفع درجة كافة الاستعدادات من خلال التنسيق الكامل وذلك بين كل الجهات المعنية في المحافظة استعدادا وتكون لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2023-2024، والتي ستبدأ يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو الجاري.

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اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى مطروح

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان، أن نحو 2251 طالبا وطالبة سيستعدون لخوض امتحانات الثانوية العامة عبر 14 لجنة على مستوى محافظة مطروح، بالتزامن مع توفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة بالطلاب وتجهيز كافة استراحات المراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية.

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