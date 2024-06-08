موسم كارثى.. الزمالك لم يحقق أى لقب فى كرة اليد "كبار وناشئين"

في موسم كارثي بكل المقاييس لم يحدث في تاريخ القلعة البيضاء فشلت فرق كرة اليد بنادى الزمالك في تحقيق أى بطولة بكل المسابقات التي نظمها اتحاد كرة اليد، موسم 2023 – 2024.

على مستوى فرق الرجال خسر الزمالك أمام الأهلي بمباراة مقابل مبارتين وخسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج بنتيجة 25 – 27 وامتد الفشل وخسر الفريق الأول للزمالك السوبر الإفريقي عام بعد الهزيمة أمام الأهلي 21 -23 كما خسر بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 25 – 30.

وامتد الفشل لفرق الشباب والناشئين وفي دورى مرتبط المحترفين مواليد 2004 احتل الزمالك المركز الثاني خلف الأهلي وفي بطولة دوري مرتبط المحترفين مواليد 2006 احتل الزمالك المركز الرابع خلف سبورتنج وسموحة والأهلي.

في حين فاز سموحة ببطولة الناشئين مواليد 2008 وفاز الأهلي ببطولة الناشئين مواليد 2010 وفي بطولات الكأس احتل الزمالك المركز الثاني في بطولة كأس مواليد 2006 خلف سموحة "ا" وفاز سبورتنج ببطولة كأس مصر مواليد 2004 وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر مواليد 2008 .

وفي مسابقات السيدات احتل الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري خلف الأهلي وسموحة والشمس وفاز الأهلي ببطولة كأس مصر.

واحتل الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري مواليد 2004 خلف الأهلي وسبورتنج وسموحة كما احتل المركز الرابع في بطولة مواليد 2006 خلف الأهلي و6 أكتوبر والشمس وفاز الأهلي ببطولة الناشئات مواليد 2008 وفاز سموحة "ا" ببطولة دوري الناشئات مواليد 2010 .

وفي مسابقات الكأس احتل الزمالك المركز الرابع في بطولة كأس مواليد 2006 خلف الأهلي و6 أكتوبر وباكوس وفاز الأهلي ببطولة مواليد 2004 وتوج باكوس ببطولة مواليد 2006.