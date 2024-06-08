السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحبط انضمامه إلى الزمالك.. بيراميدز يمنح رمضان صبحى مقدم عقده الجديد

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حصل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، على مقدم تعاقده بعد التمديد مع النادي السماوي بشكل رسمي.

وحصل رمضان على 35 مليون جنيه مقدم تعاقده الجديد من ناديه بعد الاستمرار مع الفريق.

وكان رمضان قريبًا من الزمالك في وقت سابق، قبل أن يغلق الأبيض باب المفاوضات مع اللاعب الذي قرر تمديد عقده.

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن تمديد التعاقد بشكل رسمي على أن يعلنوا نهاية الموسم الجاري.

وفي سياق آخر، كشف أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات، أن هناك حلقة مفقودة في أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، والقضية فيها لغز كبير يحله معمل برشلونة بإسبانيا، أو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أو اتحاد الكرة أو عند اللاعب نفسه، متسائلًا كيف يتم أخذ العينة في شهر أغسطس 2023، ويصدر قرار الإيقاف منذ عدة أيام، وهذا أمر نادر أن يحدث.

وقال غنيم: "أشعر بأن رمضان صبحي مظلوم وستتم تبرئته من لجنة الاستماع لأقواله فيما نسب إليه من وجود تلاعب في إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد من أقاويل حول تلاعبه بالعينات أو أن العينة (غير آدمية) أمر غير منطقي وغير صحيح لعدة أسباب، أهمها أن إجراءات لجنة مكافحة المنشطات أثناء أخذ العينات الصارمة لا تسمح بالتلاعب بهذا الشكل، واللاعب خضع لكل الإجراءات والخطوات المعمول بها من قبل اللجنة الدولية للمنشطات.

وأكد محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز السابق، أنه يتمنى انضمام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال فتح الله، في تصريحات عبر برنامج «الهدف»، على قناة «أون تايم سبورت 2»: «أتمنى يومًا من الأيام أن يلعب رمضان صبحي بقميص الزمالك، لكني لم أتحدث معه في هذا الأمر عندما كنت مدربًا في بيراميدز، احترامًا لنفسي والنادي».

رمضان صبحى الزمالك أسامة غنيم المنشطات مكافحة المنشطات

الأكثر قراءة

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل| شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

لحظة إطلاق سراح محتجزة إسرائيلية فى غزة: صحتها جيدة (فيديو)