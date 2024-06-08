أحبط انضمامه إلى الزمالك.. بيراميدز يمنح رمضان صبحى مقدم عقده الجديد

حصل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، على مقدم تعاقده بعد التمديد مع النادي السماوي بشكل رسمي.

وحصل رمضان على 35 مليون جنيه مقدم تعاقده الجديد من ناديه بعد الاستمرار مع الفريق.

وكان رمضان قريبًا من الزمالك في وقت سابق، قبل أن يغلق الأبيض باب المفاوضات مع اللاعب الذي قرر تمديد عقده.

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن تمديد التعاقد بشكل رسمي على أن يعلنوا نهاية الموسم الجاري.

وفي سياق آخر، كشف أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات، أن هناك حلقة مفقودة في أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، والقضية فيها لغز كبير يحله معمل برشلونة بإسبانيا، أو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أو اتحاد الكرة أو عند اللاعب نفسه، متسائلًا كيف يتم أخذ العينة في شهر أغسطس 2023، ويصدر قرار الإيقاف منذ عدة أيام، وهذا أمر نادر أن يحدث.

وقال غنيم: "أشعر بأن رمضان صبحي مظلوم وستتم تبرئته من لجنة الاستماع لأقواله فيما نسب إليه من وجود تلاعب في إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد من أقاويل حول تلاعبه بالعينات أو أن العينة (غير آدمية) أمر غير منطقي وغير صحيح لعدة أسباب، أهمها أن إجراءات لجنة مكافحة المنشطات أثناء أخذ العينات الصارمة لا تسمح بالتلاعب بهذا الشكل، واللاعب خضع لكل الإجراءات والخطوات المعمول بها من قبل اللجنة الدولية للمنشطات.

وأكد محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز السابق، أنه يتمنى انضمام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال فتح الله، في تصريحات عبر برنامج «الهدف»، على قناة «أون تايم سبورت 2»: «أتمنى يومًا من الأيام أن يلعب رمضان صبحي بقميص الزمالك، لكني لم أتحدث معه في هذا الأمر عندما كنت مدربًا في بيراميدز، احترامًا لنفسي والنادي».