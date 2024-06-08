السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، وتتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك وتنتهي يوم السبت الموافق 20 من يوليو المقبل.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، قد أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب للطلاب.

وكلَّف المحافظ جميع الجهات التنفيذية، بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجَّه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات فورًا، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

استعدادات الثانوية العامة بالإسكندرية

من جهته، قال الدكتور عربي أبوزيد إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأوضح أنه تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم 22 الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود التي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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