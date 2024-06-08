السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: الهجوم على قصواء الخلالى إرهاب فكرى وتكميم للأفواه الصادقة

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

علَّقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على الحملة الإسرائيلية الأمريكية الممنهجة التي تتعرض لها الإعلامية قصواء الخلالي.

وانتقدت النائبة هناء أنيس، في بيانٍ لها الحملة التي تتعرض لها الإعلامية قصواء الخلالي والتعنت تجاه برنامجها في "المساء مع قصواء" وحجب البرنامج عبر المنصات الإلكترونية.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ذلك يمثل امتدادًا لمسلسل سقوط الأقنعة عن الأنظمة الأمريكية والغربية تجاه حرية التعبير وقمع كل ما يخالف اتجاهاتهم السياسية، فضلًا عن إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي في إجراء يتسم بالشوفونية والعنصرية.

إرهاب فكري وتكميم الأفواه 

وفي نفس السياق، أدانت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الحملة التي تقودها أمريكا واسرائيل التي تتعرض لها الإعلامية بقناة CBC، قصواء الخلالي.

وقالت إن إغلاق صفحات وحجب برنامج الخلالي على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "إرهاب فكري" و"تكميم للأفواه الصادقة"، خاصةً أن ذلك يأتي نتيجةً لدعمها القضية الفلسطينية.

وواصلت أن تلك المنصات تفتح أبوابها على مصراعيها لحسابات مشبوهة ولجان إلكترونية إسرائيلية وأقلام صحفية مشهورة تروج لأكاذيب الاحتلال وتُشوّه حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، في حين تُغلق أبوابها في وجه الكلمة الصادقة، واصفة ذلك بـ"العار".

وأكدت أن مبادئ الحضارة الغربية الحديثة أصبحت حائطًا هشًا تحاول بعض الدول الكبرى من خلاله إخفاء ضعفها وعدم قدرتها على الاعتراف بأنها السبب الحقيقي وراء غياب العدل والسلام الدوليين.

واختتمت بأن الإعلام المصرى مواقفه مشرفة وترجمة لموقف الدولة المصرية على مدار تاريخها من القضية الفلسطينية الرافض بشكل قاطع التهجير والتصفية للقضية.

النائبة هناء أنيس رزق الله لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الشعب الجمهوري قصواء الخلالي

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