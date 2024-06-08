صدور "العين والرؤية" لـ أحمد حسن عوض عن "الأعلى للثقافة" خلال أيام

يصدر "العين والرؤية.. تأملات في عالم الشعر والشعراء"، للشاعر أحمد حسن عوض، عن المجلس الأعلي للثقافة، خلال أيام.

مجموعة دراسات تدور حول الشعر والشعراء في عصرنا الراهن

وكتاب “العين والرؤية”.. تأملات في عالم الشعر والشعراء، يضم مجموعة دراسات تدور حول الشعر والشعراء في عصرنا الراهن يحاول فيها مؤلفه الشاعر الناقد أحمد حسن عوض، استعادة دور الناقد الذي يقوم بدور الجسر بين النصوص والقراء اذ يتحرك بوعي متمرس صوب النصوص التي تحمل رؤى الشعراء وأفكارهم مصوغة في قوالب المجاز التي تعكس أنماط تفاعل الشعراء مع عصرنا الحديث لتشكل ما يمكن أن نطلق عليه حساسية اللحظة الراهنة.



وتتميز لغة كتاب “العين والرؤية”، بالبساطة التي يستطيع القارئ المحب والمثقف العام أن يتعامل معها ويفك شفراتها، والعمق الذي يحاول النصوص وفقا لتفاعلاتها اللغوية مع نصوص الشعراء الآخرين من ناحية ولرؤى العصر الحديث وأنماط استجابة الشعراء لهم من ناحية أخرى.



وتناول الكتاب العديد من الشعراء المعاصرين الكبار مثل: صلاح عبدالصبور ومحمود درويش ومحمد إبراهيم أبوسنة وفاروق شوشة والدكتور أحمد هيكل ومحمد سليمان ومحمد فريد أبو سعدة وأحمد بخيت بالإضافة إلى المفكر الكبير إدوارد سعيد.

وفي مقدمته لكتابه “العين والرؤية”، يذهب مؤلفه الشاعر أحمد حسن عوض إلي: أن القراءات في هذا الكتاب بالرغم من أنها لم تكتب في سياق واحد بهدف وضها بين دفتي كتاب، وإنما كتبت في سياقات متعددة وفي سنوات متباعدة، فإن ما يجمعها أنها تحركت في فضاءات شعرنا المعاصر، وحاولت أن تصغي لنبرات شعرائه المائزة عبر الانخراط في تأمل تجاربهم المتنوعة علي مستوي منجزهم بأكمله أو شريحة عريضة منه أو ديوان واحد فقط أو قصيدة واحدة بعينها.

ويضيف “عوض” في مقدمة كتابه “العين والرؤية”: وكان أكثر ما يشغلني في تلك المقاربات أو المحاولات النصية أن يقوم الناقد بدور الجسر الممتد بين القارئ والنص، أو الشاعر والظاهرة الأدبية دون أن يتعدي دوره بإسقاطه معارفه علي النصوص دون قرائن لغوية أو أسلوبية أو رؤيوية أو وضع عربة المنهج الصاخبة أمام جواد الإبداع المنطلق.

غلاف الكتاب

تحولات الشعر في كتاب “العين والرؤية”

وكشف الشاعر أحمد حسن عوض، لــ “الدستور” ملامح كتابه العين والرؤية، مشيرا إلى أن الكتاب يضم دراسة تأسيسية بعنوان “الشعر والعصر من المتن إلي الهامش” رصدت خلالها تحولات الشعر، وبها رؤية خاصة لتطور الشعر من العصر الجاهلي إلي عصرنا الراهن، وهي أشبه برؤية تأسيسية للكتاب. بجانب تناول قضايا الوطن البديل والهوية عند محمود درويش وإدوارد سعيد، فضلا عن مستويات الحوار الحضاري في شعر صلاح عبد الصبور وغيرها من القضايا.