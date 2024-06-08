السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحلة تستغرق 9 ساعات.. منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو بعد تخطى بوركينا

خلال مباراة منتخب
خلال مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

خاض  منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبا صباحيا باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن رحلة السفر إلى غينيا بيساو تستمر من 8 إلى 9 ساعات على متن بطائرة خاصة وسيخوض المنتخب مرانا وحيدا في غينيا بيساو غدا.

وكان المنتخب قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف أول أمس فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال، أحرز هدفين الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و8 من عمر المباراة .

ورفع المنتخب الوطني رصيده من النقاط إلي تسعة من ثلاث مباريات متتالية ليقترب خطوة جديدة من حلم التأهل للمونديال بعد تربعه على صدارة مجموعته .

ودفع حسام المدير الفني للمنتخب الوطني بالتشكيل الآتي في مباراة بوركينا فاسو:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة في خط الدفاع، ومروان عطية وحمدي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وفي تصريحات صحفية عقب مباراة بوركينا فاسو، وجه حسام حسن الشكر للجماهير واللاعبين، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة وأن المنتخب الوطني نجح في تسييرها بالشكل المطلوب.

وأضاف: “كل اللاعبين بذلوا ما عليهم ، وكل ما توقعته وتمنيته حدث في الشوط الأول، بوركينا فاسو تفاجأت من الخطة والتكتيك ، وهذا ما لمسه الجميع، وحذرت اللاعبين بين الشوطين من التهاون بعد التقدم في النتيجة والمباراة كانت قريبة أن تهرب من منتخب مصر”.

وتابع: "منتخب بوركينا فاسو تفوق علينا في فترة ليست قليلة من الشوط الثاني، لكنى عدَّلت الطريقة الخاصة باللعب، ومشوار التصفيات ما زال طويلا، هناك 6 منتخبات نسعى خلفها، ولا أنظر لنتائج المنافس".
واستطرد المدير الفني لـ منتخب مصر: "مفيش منافس سهل أو مجموعة في المتناول، بوركينا فريق متماسك، وغينيا بيساو أيضا فريق قوي".

منتخب مصر غينيا بيساو الجهاز الفنى محمد الشناوي محمود حسن تريزيجيه محمد عبد المنعم

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