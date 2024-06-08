السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة.. غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران غدًا الأحد، 17 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارات: السياحة، التضامن، الداخلية، العدل، وتضامن المؤسسة والقليوبية وأسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء وبعثة الأوقاف وقرعة الغربية والترانزيت وحج أفراد وأجانب.

وذكرت الناقل الوطني- في بيانٍ اليوم السبت- أن الرحلات تتوزع بين 10 رحلات من القاهرة إلى جدة، و6 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة، ورحلة من القاهرة إلى الطائف.

txt

مصر للطيران تسيّر غدًا 19 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

txt

تدشين ثلاثة خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران

ويتم تسيير الرحلات في إطار بدء مرحلة العد التنازلي للجسر الجوي للناقل الوطني إلى الأراضي المقدسة، والذي بدأ اعتبارًا من 29 مايو الماضي ويستمر حتى بعد غد الإثنين.

مصر للطيران رحلات من القاهرة وزارات السياحة والتضامن حجاج بعثة وزارات السياحة المدينة المنورة الأراضي المقدسة

مواد متعلقة

تدشين ثلاثة خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران

"مصر للطيران" تسيّر 27 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة.. غدًا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وفقًا لـ"قانون العقوبات"... هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل| شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

لحظة إطلاق سراح محتجزة إسرائيلية فى غزة: صحتها جيدة (فيديو)