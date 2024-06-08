السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح الترم الثاني 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

زاد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح 2024 الترم الثاني عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء كافة أعمال الكنترول واعتماد النتيجة بشكل رسمي من خلال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح الترم الثاني 2024 

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح 2024 في الفصل الدراسي الثاني من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث يتم إعلانها خلال الساعات القادمة عقب اعتمادها بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي الذي يتم إعداده داخل ديوان عام المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مرسى مطروح سجل نحو 11 ألف و462 طالبا وطالبة داخل أكثر من 200 لجنة على مستوى المحافظة، حيث يمكنهم الحصول على درجاتهم في كل المواد الدراسية خلال ساعات فقط من اعتماد النتائج بشكل رسمي وقت نشرها عبر الموقع الرسمي السابق ذكره في التقرير.

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خطوات الحصول على درجات طلاب 3 إعدادي بمطروح 

يمكن لطلاب 3 إعدادي بمحافظة مرسى مطروح الاستعلام عن درجاتهم في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 عبر الموقع السابق من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.
  • تحديد الصف الدراسي الراغب في الاستعلام عن نتيجته (3 إعدادي).
  • إدخال رقم جلوس الطلاب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة بيانات الطالب ودرجاته في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويتم تكريم أوائل الطلاب في الشهادة الإعدادية من خلال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، وتمنى دوام التوفيق والتفوق الدراسي.

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