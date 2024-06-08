كيف ساعدت شيرين رضا زوجها السابق عمرو دياب في أزمته الأخيرة؟

صفع شابا أراد التقاط صورة تذكارية معه..

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين رضا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إعلانها الاعتزال فنيًا للمرة الألى في تاريخها، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، خاصًة أن آخر أعمالها الفنية وهو الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" حقق نجاحًا كبيرًا.

وكتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "كفاية بقى.. قررت الاعتزال"، وهذه الجملة أحدثت ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأرجع الجمهور ومستخدمي منصات السوشيال ميديا أن سبب الاعتزال المفاجئ للفنانة شيرين رضا، الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، هو محاولة مساعدته خاصًة بسبب الهجوم الكبير عليه لصفعه شاب معجب أراد أن يلتقط صورة تذكارية معه.

وكتب خالد جوهر من روّاد السوشيال ميديا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا على خبر اعتزال شيرين رضا قائلا: " شيرين رضا بتحاول تلهي الناس عن اللي عمله عمرو دياب".

وعلّقت أسماء محمد من الجمهور عبر "فيسبوك"، قائلًة: "بجد ولا هترجعي بعد أزمة عمرو دياب"، واتفقت في الرأي مريم نبيل، قائلًة: "بأمانة دا اللي جه في دماغي".

أزمة عمرو دياب مع أحد المعجبين

وأثار فيديو متداول للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم.

ومن ضمن مفاجآت حفل الزفاف، تقديم شيرين عبدالوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: «زينة العرايس»، وتقول كلماتها: «القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل».