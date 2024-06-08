وسام أبو على: فخور باللعب لـ الأهلى.. وتركيزى الحالى مع منتخب فلسطين

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، عن فخره بارتداء قميص الأحمر وذلك في تصريحات بالتوقف الدولي الجاري.

وقال أبو علي، لموقع “win win”: "أنا أركز على عملي مع المنتخب، ولكن نحن في الأهلي قمنا بأشياء كبيرة للغاية".

وأضاف: "أنا في النادي الأهلي مُنذ 4 أشهر تقريبًا، وهذا اللقب هو الأول لي، وشيء كبير ويعني الكثير لأهلي ولكل الناس في بلادي".

وواصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا: "أشعر بسعادة كبيرة في النادي الأهلي، وآمل أن يوفقنا الله وننجح في الحصول على لقب الدوري المصري والسوبر أيضًا، نحن تركيزنا ينصب على المباراة تلو الأخرى، وأنا الآن أركز على ما ينتظرني مع المنتخب، ومن الجيد أننا تحصلنا على نقطة من مواجهة منتخب لبنان".

وأردف: "أود أن أشكر النادي الأهلي بسبب الدعم الكبير الذي تحصلت عليه، وما يقدمه النادي لي ولعائلتي وبلادي، وأنا ممتن لذلك".

وأتم: "أنا فخور لكوني لاعبًا في النادي الأهلي، أنا سعيد في النادي الأهلي الذي يمتلك أكبر جمهور في أفريقيا، وفي الدول العربية".

وشارك وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تعادل منتخب فلسطين أمام لبنان بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في تصفيات المونديال.