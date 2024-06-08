برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح على الدستور

اعتمد اللواء اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للشهاده الاعداديه للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨١،١%.



وحصلت الدستور علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح وذلك عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح على الدستور

رابط النتيجة على الدستور من هنا

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أوائل الشهادة الإعدادية في مطروح 2024

وحصلت الدستور علي أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح وهم

1- رضوی رمضان عمران عبدالعال - المركز الأول.

2- حفصة محمد علي مطاوع - المركز الثاني.

3- منة أيمن محمد عبدالجواد الاقور - الثاني مكرر.

4- رحمة جمال محمد هاشم - الثاني مكرر.

5- خالد السيد عوض أحمد فرح - المركز الخامس.

6- ملك أشرف أنور طلبة أبوشادي - الخامس مكرر.

7- نور ربيع سعيد علي السيد - الخامس مكرر.

8- سيف تامر سيد أحمد - الخامس مكرر.

9- منة محمد فؤاد عبدالحميد علي - المركز التاسع.

10- شهد أشرف عبدالسميع الدالي - التاسع مكرر.

11- مريم إبراهيم السيد أبواليزيد - التاسع مكرر.

12- أحمد حسام عبدالرحمن علي - التاسع مكرر.

13- محمد عبدالعزيز إبراهيم دوابه - التاسع مكرر.

14- زينب محمد سامي أحمد حماد - التاسع مكرر.

15- ملك محمد محمد محفوظ الشرقاوي - التاسع مكرر.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات سابقة لـ"الدستور أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 11956 طالبًا، نجح منهم 9045 طالبًا.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 57%، و100% للصم وضعاف السمع، و100% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.