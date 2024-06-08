السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الاعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية عقب ظهور النتيجة في مختلف محافظات الجمهورية وإعلان موعد تقديم طلبات التظلم وكذلك موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط شغال| نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً محرك البحث "جوجل"، للاستعداد لدخول مرحلة دراسية جديدة سواء كانت: الثانوي العام أو التجاري أو الصناعي والتمريض.

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اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بحضور  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 783.7 % للإعدادية العامة بالدور الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية بالدور الأول على الدستور

يمكن معرفة النتيجة من خلال موقعنا عبر الرابط التالي : اضغط هنا

وقد قدم الدكتور طارق رحمي أطيب الأمنيات والتهاني لأبناء الشهادة الإعدادية من محافظة الغربية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالبا وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالبا، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 13968، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالبا، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالب، وبلغت نسبة النجاح 91.6%. 

وقد قدم وكيل الوزارة التهنئة لـ محافظ الغربية، راعي التعليم في المحافظة، لرعايته وتوجيهاته المستمرة، وتقديمه كامل الدعم لإنجاح العملية الامتحانية خلال سير الامتحانات، مقدما التهاني لجميع الطلاب وأولياء أمورهم على الجهد المبذول متمنيًا دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

للحصول علي النتيجة الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية عبر الرابط من هنــــــــــــا.
الخطوة الثانية (2) وهي: علي الطالب/ة ادخال رقم الجلوس الخاص بك.
الخطوة الثالثة (3) وهي: علي الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
الخطوة الرابعة (4) وهي: تظهر أمام الطالب/ة نتائج بكل وضوح.

نتيجة الشهادة الإعدادية العامة نسبة النجاح فيها 69 وبالنسبة للتلمذة الصناعية فقد تقدم 177 طالب وبلغت نسبة النجاح فيها 89 وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع فقد تقدم 33 طالب وبلغت نسبة النجاح فيها 97

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