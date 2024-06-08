بينها بعثة ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة.. فعاليات قصور الثقافة

أطلقت بعثة ميدانية لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، إحدى عديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، ونرصدها لكم في هذا التقرير.

بعثة ميدانية لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة

فضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، أطلقت هيئة قصور الثقافة، بعثة ميدانية إلى جبل الطير بالمنيا لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة.

وتهدف البعثة لتوثيق مظاهر الاحتفال والكرامات والأماكن والأديرة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلتها وقبل أن تستقر في محطتها الأخيرة بدير المحرق باسيوط، ويترأس البعثة الدكتورة الشيماء الصعيدي، مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وبمشاركة مجموعة باحثين من محافظات البحر الأحمر، الإسماعيلية، المنوفية، والجيزة.

البعثة الميدانية تقيمها الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي، وتأتي ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة هذا العام احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة.

وشهد البرنامج ليلة أمس الجمعة حفلا فنيا بمسرح السامر أحياه فريق كورال أغابي الكنائسي بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وسفيري فنزويلا والدومينيكان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة وشهد الحفل افتتاح معرض فني مصاحب عن العائلة المقدسة، ووجهت وزير الثقافة بإعادة العرض على مسارح قصور الثقافة بالمحافظات.

ثقافة الإسكندرية تختتم برنامج "مواهبنا مستقبلنا" وورشة "ابدأ حلمك" السينمائية

في ذات السياق وضمن أنشطة هيئة قصور الثقافة، نظم فرع ثقافة الإسكندرية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة، المعد خلال شهر يونيو الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقامت ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "دليل النباتات في مصر القديمة" ببيت ثقافة بولكلي، تحدثت خلالها مروة الحمامصي - مسئول ثقافة الطفل عن أشهر النباتات في مصر القديمة والتي استخدمها المصري القديم في الصناعة ومنها الكتان الذي استخدم في صناعة للملابس والحبال وشباك صيد الطيور والأسماك.

كما أوضحت استخدامات نبات البردي في صناعة الورق والقوارب، وكذلك بعض النباتات التي دخلت في الصناعات الطبية ومنها الخروع، السنط، الصفصاف، والعطرية كالقرنفل، الياسمين، الريحان، الزعفران والبابونج.

في شأن آخر، شهد قصر ثقافة الشاطبي ختام برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي نظمته هيئة قصور الثقافة بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية، وتضمن اليوم الختامي اختبارا في مجال الرسم إشراف الفنان أشرف الصويني عضو لجنة التحكيم، وبحضور المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب.

البرنامج أقيم على مدار أربعة أيام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ونفذته الإدارة العامة للمواهب بالتعاون مع الفرع وتم خلاله إجراء اختبارات لأكثر من مائتي طفل موهوب بالإسكندرية في مجالات المسرح، الأداء الحركي، الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية، الإلقاء الشعري، الخط العربي، العزف والغناء، بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

كما شهد الفرع ختام فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة، بقصر ثقافة الأنفوشي، التي قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد اليوم الختامي محاضرة استكمل خلالها المخرج عصام حلمي حديثه حول مهام مساعد المخرج، فيما تناول المخرج أشرف فايق حركات الكاميرا وتكنيكات الإخراج، بجانب بعض التدريبات العملية على إخراج مشهد سينمائي.