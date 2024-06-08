السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيرين رضا تتصدر الترند بعد إعلان اعتزال الفن: "كفاية بقى"

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت النجمة شيرين رضا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد إعلانها اعتزالها عالم الفن بشكل مفاجئ، من خلال منشور لها كتبته عبر ستورى من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

شيرين رضا تتصدر الترند بعد إعلانها اعتزال الفن 

وكتبت "شيرين" عبر خاصية ستورى على حسابها: “كفاية بقي.. قررت الاعتزال، ما أثار دهشة جمهورها ومتابعيها الذين قاموا بالتقاط ستورى وتم تداوله بشكلا سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وإنستجرام، ما جعلها تتصدر الترند خلال دقائق من كتابة المنشور”.

وشاركت شرين رضا مؤخرا في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد 2" أمام النجم صبري فواز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في موسمه الثاني وناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، منها تربية الأبناء، والطلاق، والصراع بين الأجيال، وغيرها من القضايا التي تطرح بشكل واقعي.

آخر أعمال شيرين رضا الدرامية

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، أميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، وإنتاج شركة ميديا سكوير لمالكها إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف وإخراج هانى كمال، وعرض على شبكة قنوات dmc، ومنصة watch it الرقمية.

آخر أعمال شيرين رضا السينمائية 

وعلى الصعيد السينمائي شاركت شيرين رضا مؤخرا في فيلم "مقسوم" أمام النجمة ليلى علوي، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

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