السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة صينية تكشف عن فعالية العلاج المبكر بالأنسولين لمرضى السكر

السكر
السكر

أثبتت دراسة بحثية لعلماء صينيين، فعالية العلاج المبكر بالأنسولين للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض السكر من النوع الثاني (T2D)، والذي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحاجة لدخول المستشفى بسبب قصور القلب مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا العلاج.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم السبت، أن فريقا بحثيا مشتركا بقيادة البروفيسور "ونغ جيان بينغ" من جامعة آنهوي الطبية، وعلماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، وجامعة الطب الجنوبية، وجامعة بكين، أجروا دراسة رصدية مدتها 24 عاما على علاج 5424 من مرضى السكر من النوع الثاني في جميع أنحاء الصين.

ووجدوا أن مرضى السكر من النوع الثاني الذين تم تشخيصهم حديثا والذين خضعوا للعلاج شهدوا انخفاضا بنسبة 31% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وانخفاضا بنسبة 28% في خطر دخول المستشفى بسبب قصور القلب.

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توضح هذه الدراسة أيضا فعالية العلاج المبكر بالأنسولين في تحسين المؤشرات الحيوية المتعلقة بالالتهاب منخفض الدرجة ووظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي مؤشرات معروفة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لدى مرضى السكر من النوع الثاني الذين تم تشخيصهم حديثا، وتوفر هذه النتائج دليلا دامغا على اعتماد العلاج المبكر بالأنسولين كخيار علاجي أولي للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثا.

نصائح مهمة لمرضى السكر

1 - حافظ على نشاطك: قم بدمج النشاط البدني في روتينك اليومي، قم بالمشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات أو قم بممارسة التمارين الخفيفة للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

2 - مراقبة مستويات السكر في الدم: راقب عن كثب مستويات السكر في الدم، خاصة إذا كنت تجرب أطعمة جديدة أو تنحرف عن روتينك المعتاد.

3 - حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء لتظل رطبًا، خاصة في المناخات الدافئة أو إذا كنت تمارس أنشطة بدنية. قلل من المشروبات السكرية واختر الماء وشاي الأعشاب أو المشروبات الخالية من السكر بدلًا من ذلك.

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