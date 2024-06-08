السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة: تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات مطروح

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي، بمحافظة مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع سير العمل في تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي، حيث تعد مطروح أولى المحافظات التي تطبق المنظومة داخل مستشفياتها، حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على مستجدات العمل في تطبيق بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات (الحمام المركزي، ومطروح العام، والسلوم، والنجيلة المركزي، وبراني، وسيوة المركزي، والضبعة المركزي، والعلمين)، حيث تم إجراء 392 جلسة من خلال المنظومة المنظومة منذ بداية تشغيل المنظومة.

توافر جميع الخدمات الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام مستشفى الحمام المركزي، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات الطبية، كما اطلع على كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية بالمستشفى، حيث تبين تعطل بعض أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة لكافة الأجهزة المعطلة ودخولها الخدمة خلال الأسبوع الجاري.

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وقال «عبدالغفار» أن الوزير تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى والتي تقدم الخدمات الطبية في تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، طب العيون، نساء وتوليد، جراحة مسالك، كُلي، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جهاز  هضمي وكبد، جراحة الفم والأسنان، رعاية مركزة، جراحة العظام).

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال جولته بمستشفى الحمام المركزي، على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى الحمام المركزي يعمل بطاقة 84 سريرًا من ضمنهم 16 سرير رعاية مركزة، و24 ماكينة غسيل كلوي، و2 غرفة عمليات، و5 حضانات، و22 سرير داخلي، و13 سرير استقبال.

جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
الصحة مستشفي الحمام المركزي المنشآت الصحية مطروح ميكنة الغسيل الكلوي الأجهزة المعطلة

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