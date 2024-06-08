السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات دورة "علم التخريج ودراسة الأسانيد" بجامعة الأزهر 23 يونيو

قيادات جامعة الازهر
قيادات جامعة الازهر

تنظم جامعة الأزهر تحت إشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء؛ الدورة التدريبية الثانية حول (علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل) بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 من يونيو الجاري 2024م.

وقال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن ذلك يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واهتمامهم بالبحث العلمي والنهوض والارتقاء به في مجالات العلوم العربية والشرعية، والحفاظ على التراث الإسلامي، وبعد نجاح كبير منقطع النظير للدورة التدريبية الأولى التي نظمت في كلية أصول الدين بالقاهرة التي تخرج فيها 100 باحث متميز في مجال علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل.

رئيس جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشاريع علمية حول قضايا المجتمع بهيئة كبار العلماء

محاور الدورة التدريبية الثانية 

 

هذا وتعقد الدورة التدريبية الثانية على مدار ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتدريبات عملية تشمل ثلاثة محاور:

المحور الأول: تخريج الأحاديث.

المحور الثاني: دراسة الأسانيد.

المحور الثالث: علل الأحاديث.

 

شروط الالتحاق بالدورة التدريبية بجامعة الازهر 

وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب والطالبات من خريجي كليات الجامعة بشرط أن يكون المتقدم أحد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا (التمهيدي أو الماجستير أو الدكتوراه)، هذا ويحصل الطالب الذي يجتاز الدورة التدريبية شهادة من الجامعة باجتياز الدورة في حفل يقام لذلك بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عماد شندي منسق الدورة.

إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول علم التخرج دراسة الأسانيد جامعة الأزهر

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