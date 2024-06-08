الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري القديس جاك بيرتيو أول شهيد من مدغشقر

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري القديس جاك بيرتيو، أول شهيد من مدغشقر.

ونستعرض أبرز المعلومات عن القديس جاك وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني: