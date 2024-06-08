السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يمتلك عرضين سعوديين.. موقف كولر من رحيل كهربا عن الأهلى

كهربا
كهربا

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي، عن آخر تطورات بحث محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، عن عروض سعودية للرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم بموافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال المصدر، إن ناديى الاتفاق والفتح السعوديين طلبا التفاوض مع اللاعب لتدعيم صفوفهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة بعد ترحيب كولر برحيل اللاعب في حالة وصول عرض رسمي.

وأضاف أن مخاوف كهربا من استمرار انقلاب كولر عليه وابتعاده عن التشكيل بجانب البحث عن مهاجم جديد في الصيف لتعويض رحيل الفرنسي موديست جعله يبحث عن عروض خارجية.

وأشار المصدر إلى أن وكيل كهربا سيتوجه إلى السعودية مع نهاية الأسبوع الجاري من أجل البحث عن عروض سعودية للاعب للرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن يجدد قبلها لمدة 3 مواسم مع الأهلي للعودة إليه مرة أخرى.

الأهلي يواجه النجوم وديًا استعدادًا للقاء فاركو

من ناحية أخرى يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة ودية اليوم السبت أمام النجوم أحد أندية القسم الثاني ضمن استعداداته لتجهيز اللاعبين الحاليين لمواجهات مسابقة الدورى التى تبدأ بلقاء فاركو 14 يونيو الجاري قبل عودة الدوليين من صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يغيب 13 لاعبا عن الفريق.

ويطمئن السويسري مارسيل كولر المدير الفني على عودة المصابين أمثال محمد الضاوي كريستو وعمروالسولية، بجانب تجهيز البعض الآخر مثل خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمود الزنفلي.

وعاد الفريق الأول بنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة 8 أيام بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

كهربا الاهلى الفتح السعودي الميركاتو الصيفي النجوم حمد الضاوي كريستو عمرو السولية

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