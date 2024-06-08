الأحد 09 يونيو 2024
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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أرماندو دا زيريكزي الفرنسيسكاني

جريدة الدستور

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ذكرى الطوباوي أرماندو دا زيريكزي الفرنسيسكاني.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني: 
 

  • وُلد أرماندو دا زيريكزي في منتصف القرن الخامس عشر، وهو من جزيرة شوين في زيلاند (هولندا). انضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية كان أرماندو شخصية رئيسية في المشهد الفكري الفرنسيسكاني في القرن السادس عشر، وقام بتدريس الكتاب المقدس لعدة عقود، مستفيداً من معرفته الجيدة باليونانية والعبرية والكلدانية.
  • كانت ثمرة محاضراته بعض الشروح على عدة أسفار من الكتاب المقدس، لم تُنشر بعد، بينما طُبعت ثلاثة أعمال في أنتويرب عام 1534 كرونيكا كومبندوسيسيما أب إكسورديو موندي سنة 1534؛ دي سيبتواغينتا هيبدومديبوس دانياليس؛ دي صوفي ريج بيرساروم، هوست توركاروم.
  • لا بد أن تعاليمه، حتى قبل نشرها، كان لها صدى واسع، لأن البينديكتيني بوتزباخ يصف طوبانا على النحو التالي: ”متعمق في الكتاب المقدس، غير جاهل بالفلسفة العلمانية، ذو ذكاء خفي، متكلم جيد، ذو حياة ورعة، لا يقل شأناً إلا عن تريثميوس“.
  • كان أرماندو أحد أولئك الرهبان المتحمسين الذين كانوا يأملون في إصلاح الرهبنة الفرنسيسكانية دون اللجوء إلى الانقسامات.
  • كان هذا هو المثل الأعلى الذي وجّه تصرفاته خلال خلال السنوات الثلاث التي حكم فيها مقاطعة كولونيا كخادم إقليمي. لكنه وجد معارضة شديدة لدرجة أنه اضطر في عام 1506 إلى التخلي عن المنصب وخاب أمله فذهب إلى الكوليتيين في لوفين وانضم إليهم في الرهبنة. اشتهر أرماند بالعديد من الألقاب، وقد أدهشه تعلقه بالحياة العامة المتواضعة، مما دفعه إلى رفض حتى الامتيازات التي كانت تمنح عادة ”للقراء“.
  • في السنوات الأخيرة من حياته، أُصيب أرماند وبمرض البوداجرا والشيراغرا، ولذلك اضطر إلى إملاء أعماله الأخيرة على أحد الكتبة بشكل مؤلم.
  • وقد توفي في دير لوفان، في عام 1524 حسب المرثية، وفي عام 1534 حسب بعض المؤلفين الذين يستندون في تأكيداتهم على عنوان كتابه التأريخي. وقد ذُكر اسمه في 8 يونية في سجل الشهداء الفرنسيسكاني.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الطوباوي أرماندو دا زيريكزي الفرنسيسكاني الاب وليم

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