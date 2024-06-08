السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد 15000 و517 طفلا في غزة منذ بدء الحرب (فيديو)

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة سقوط 15000 و517 شهيدا من الأطفال منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 17000 يعيشون دون والديهم أو دون إحداهما، و3500 طفلا معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأشارت قناة dmc في نشرتها الإخبارية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر دامية ضد المدنيين، وتسبب في نزوح أكثر من 90% من سكان قطاع غزة.

من جانبه دعا فيليب لازاريني مفاوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الى إجراء تحقيقات مستقلة في قتل موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني استشهد وآصيب آخرين في إطلاق عدة قذائف من دبابات الاحتلال على مناطق بغرب مدينة رفح الفلسطينية.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، بالإضافة إلى 77 شهيدا راحوا ضحية هذه المجازر خلال الساعة الـ24 الماضية. 

مجازر ضد الأطفال الحرب في غزة غزة قناة dmc الإحتلال الإسرائيلي فيليب لازاريني DMC

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