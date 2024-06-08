إلهام علييف: أذربيجان استعادت سيادتها على كافة أراضيها خلال 2023

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن جمهورية أذربيجان استعادت خلال عام 2023 سيادتها على كافة أراضيها، وكذلك تشهد الحدود الأذربيجانية الأرمينية استقرارًا على مدى العامين الماضيين، ولم يتم رصد أي انتهاك.

ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

وأكد علييف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، كما تحدثنا حول التعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.

وتابع: “أتوقع التوصل للنتائج الإيجابية، وتبادل الآراء حول ممرات النقل التي تمر عبر الأراضي الأذربيجنية، وتم إنشاء البنى التحتية، حيث لدينا فرص سانحة جدًا للتعامل في هذا المجال”.