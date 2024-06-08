السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلهام علييف: أذربيجان استعادت سيادتها على كافة أراضيها خلال 2023

رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن جمهورية أذربيجان استعادت خلال عام 2023 سيادتها على كافة أراضيها، وكذلك تشهد الحدود الأذربيجانية الأرمينية استقرارًا على مدى العامين الماضيين، ولم يتم رصد أي انتهاك. 

ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

وأكد علييف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، كما تحدثنا حول التعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.

وتابع: “أتوقع التوصل للنتائج الإيجابية، وتبادل الآراء حول ممرات النقل التي تمر عبر الأراضي الأذربيجنية، وتم إنشاء البنى التحتية، حيث لدينا فرص سانحة جدًا للتعامل في هذا المجال”. 

أذربيجان سيادتها على كافة أراضيها عام 2023 جمهورية أذربيجان إلهام علييف

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن شن غارات على أهداف فى منطقة النصيرات بقطاع غزة

خبير علاقات دولية: اليوم التالى للحرب فى غزة ملف يؤرق الجميع

شهداء فى قصف للاحتلال استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح

"أونروا": الأوضاع الصحية فى غزة كارثية بسبب نقص إمدادات الوقود

الإغاثة الطبية بغزة: نشهد أوضاعًا كارثية.. ونفتقر أدنى الخدمات الأساسية

الفصائل الفلسطينية تستهدف طائرة "أباتشى" شرق مدينة رفح

اتحاد كمال الأجسام: "حضور مدهش" ولاعبين فوق 70 عاما ببطولة إفريقيا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم قذائف محرمة دوليًا فى عدوانه على غزة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل| شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

"حط إيده على البدلة".. عمرو دياب يصفع معجبًا حاول التقاط سيلفي معه في حفل زفاف

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

عملية معقدة.. جيش الاحتلال يعلن إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة (فيديو)

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة