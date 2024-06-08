الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء للمحاكمة.. ما هي عملة البيتكوين وما رأي الدين فيها؟

حمدي ووفاء
حمدي ووفاء

أحالت النيابة المختصة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، وقررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية لجلسة 14 يوليو للحكم، ونتيجة لذلك نوضح خلال السطور التالية ما هي عملة البيتكوين وما رأي الدين فيها؟

ما هي عملة البيتكوين؟

عملة البيتكوين هي عملة رقمية مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين تحت اسم "ساتوشي ناكاموتو"، وتم إصدارها كبرنامج مفتوح المصدر عام 2009، وتُعتبر أول عملة رقمية لامركزية، مما يعني أنها تعمل بدون وجود سلطة مركزية أو وسيط مثل البنوك.

وتعتمد "البيتكوين" على تقنية البلوكشين، وهي قاعدة بيانات موزعة تسجل جميع المعاملات بشكل شفاف، وهذه التقنية تضمن أن النظام لا يحتاج إلى هيئة مركزية أو وسيط لإدارة أو تأكيد المعاملات، وتعرف هذه العملة بأنها متقلبة السعر مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر.

وتستخدم عملة البيتكوين في الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وشراء المخدرات عبر الإنترنت بسبب صعوبة تعقب المعاملات.

الحكم على اليوتيوبرز "حمدي ووفاء" 14 يوليو

ما رأي الدين في عملة البيتكوين؟ 

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء بل يُمنع من الاشتراكِ فيها ايضًا؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيط مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِ في مصرِفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول.

وأوضح في فتوى له، أن البتكوين من العملات الافتراضية، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية وهي عبارة عن وحدات رقَمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي.

حمدي اليوتيوبر حمدي حمدي ووفاء عائلة حمدي ووفاء ما هي عملة البيتكوين البيتكوين

مواد متعلقة

الحكم على اليوتيوبرز "حمدي ووفاء" 14 يوليو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة