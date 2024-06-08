حرب عالمية جديدة.. بوتين يثير "أزمة الصواريخ الكوبية" بتوجيه سفن نووية لهافانا

حذرت مؤسسة بحثية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيثير أزمة نووية عالمية جديدة حيث قد يخلق "أزمة صواريخ كوبية" تاريخية جديدة كما حدث خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وبحسب "معهد دراسة الحرب" الأمريكي، سيعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توجيه سفن حربية "قادرة على حمل رؤوس نووية" إلى كوبا في خطوة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة، حيث ستقوم أربع سفن روسية بزيارة ميناء هافانا بين 12 و17 يونيو الجاري قبل التوقف في فنزويلا في وقت لاحق من الشهر، وفقًا لمسؤولين كوبيين وأمريكيين.

وستكون الفرقاطة الأميرال جورشكوف، وغواصة الصواريخ المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية كازان، وناقلة النفط باشين، وقاطرة الإنقاذ نيكولاي تشيكر، جزءًا من الزيارة، وفقًا لمعهد دراسة الحرب، وذلك وفق صحيفة "إندبندت" البريطانية.

وبحسب الصحيفة تعتبر الأميرال جورشكوف قادرة على حمل صواريخ زركون الأسرع من الصوت، والتي روج لها الكرملين بأنها قادرة على حمل رأس حربي نووي، ومع هذا لا يوجد ما يشير إلى أن السفينة ستكون مجهزة بأسلحة نووية أثناء الزيارة.

وفي عام 1962، نقل رئيس الوزراء الروسي السابق نيكيتا خروشوف صواريخ نووية إلى هافانا في كوبا مما أدى إلى مواجهة مكثفة بين موسكو وواشنطن وعرفت وقتها بأزمة الصواريخ الكوبية.

بوتين يهدد بأزمة دولية بسبب استخدام السلاح النووي

وفي الوقت نفسه، هدد بوتين بالرد على الدول الغربية التي تسمح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخها بعيدة المدى، وفق الصحيفة.

وقال الرئيس الروسي إنه لا توجد حاجة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق النصر لموسكو في أوكرانيا، وهي أقوى إشارة حتى الآن من رئيس الكرملين بأنه لن تكون هناك ضربة نووية.

وقال بوتين، الذي أحرزت قواته تقدمًا في شرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، إنه لا يرى الظروف لاستخدام مثل هذه الأسلحة وطلب من الناس التوقف عن مناقشة الموضوع النووي، ومع ذلك، أكد أنه لا يستبعد إجراء تغييرات على العقيدة النووية الروسية، التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة بحسب الصحيفة.

وقال أيضًا إنه إذا لزم الأمر، يمكن لروسيا اختبار سلاح نووي، رغم أنه لا يرى حاجة للقيام بذلك في الوقت الحاضر.

جاء رد بوتين على سؤال من سيرجي كاراجانوف، المحلل الروسي، الذي سأل عما إذا كان بوتن ينبغي أن يوجه "مسدسًا نوويًا إلى معبد" الغرب بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي إن الاستخدام ممكن في حالة استثنائية في حالة التهديد لسيادة وسلامة أراضي البلاد.